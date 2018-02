Scegliere il passeggino giusto

Durante la gravidanza tanti sono i dubbi e le domande che si pongono le future mammine e, quando tutto procede bene e si avvicina il momento della nascita, si pensa alle cose che concretamente serviranno nel quotidiano: fascia, biberon, fasciatoio e passeggino (per citare solo qualche esempio!).

Sicuramente la scelta del passeggino impegna la mamma per giorni e giorni! Si legge, ci si documenta e infine si sceglie sperando di aver fatto bene. Ma quali sono le caratteristiche fondamentali e irrinunciabili di un buon passeggino? Molto dipende dallo stile di vita che si conduce! Innanzitutto bisogna pensare: come e quando userò questo passeggino?

In casa: deve essere maneggevole, non troppo grande e ingombrante per poterlo tenere aperto senza che occupi troppo spazio ma al contempo deve essere comodo ed ergonomico per consentire al bimbo di stare comodo.

Per uscire: se ti sposti con i mezzi pubblici considera che dovrai sollevare il passeggino più volte per salire e scendere dagli autobus, così come se l’accesso a casa tua prevede scale da salire e scendere. In questo caso devi badare alla “leggerezza” del passeggino che non significa sottovalutare la sua resistenza. Esistono in commercio modelli maneggevoli e robusti. Importante è verificare anche la presenza di un buon sistema di freno e ruote ben girevoli per consentire manovre senza troppa fatica. Esistono passeggini a tre e quattro ruote, l’importante è appurarne la resistenza e la manovrabilità.

Dovendo anche uscire in auto, prendi bene le misure del bagagliaio e assicurati che le dimensioni del passeggino da chiuso siano idonee.

Verifica bene anche il materiale di cui è composto, deve essere traspirante per evitare che il tuo bimbo sudi d’estate e abbia freddo di inverno.

Ovviamente in relazione all’età del tuo pargolo cambieranno le sue necessità! Esistono sistemi combinati (i cosiddetti “trio” o “tris“) che prevedono il montaggio sullo stesso telaio del port-enfant (che userai i primi mesi), ovetto (ottimo anche per il trasporto del bebè in auto) e carrozzino. Questa soluzione prevederà poi l’acquisto di un passeggino più maneggevole a parte quando il bimbo riuscirà a mantenere la posizione da seduto. Magari un modello “ad ombrello”, idoneo per il passeggio, leggero e facile da chiudere e trasportare. Ci sono diversi modelli di trio, economici o più costosi e più o meno accessoriati.

Quando il pargolo diventerà più grande e inizierà ad avere una sua (seppur minima) indipendenza, puoi scegliere un passeggino leggero e reclinabile. In rete, per esempio su passeggini.net, troverai un’ampia scelta di passeggini o trio con varie caratteristiche, da valutare in base alle proprie necessità.

Accanto all’acquisto del passeggino c’è da considerare anche la vasta gamma di accessori, dal parasole al parapioggia, dalla zanzariera al portaombrello, copertina, rete portaoggetti e ganci, cinturina per giocattoli e tanti altri confort. Su Amazon potrai farti un’idea!

Mi raccomando, non ridurti all’ultimo minuto, scegli e prenota con anticipo il tuo passeggino, ti tornerà utile perché dopo la nascita del pargoletto il tempo sarà poco e avrai bisogno di aver tutto a portata di mano. Buona scelta!